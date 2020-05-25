О совмещении онлайн и офлайн-форматов задумались организаторы форума НКО Псковской области

После проведения форума социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области в онлайн организаторы задумались об использовании такого формата и в будущем. Об этом сообщила советник губернатора области, руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева в эфире проекта «Дистанционка» 25 мая, пишет Псковское агентство информации .

«Мне понравился онлайн-формат форума, это экономия не столько средств, сколько времени к подготовке. Я склоняюсь к комбинированной схеме, если осенью разрешат проводить массовые мероприятия», - отметила Дарья Яковлева.

Она рассказала, что удалённо участники форума могли бы получать инструменты и навыки для работы НКО, затем им можно было бы дать время на применение новых знаний. Следующим этапом форума может стать общий сбор, на котором общественники обсудили бы, какие из предложенных инструментов были наиболее полезны.