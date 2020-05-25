Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

О совмещении онлайн и офлайн-форматов задумались организаторы форума НКО Псковской области

25 мая 2020 года, 18:23

После проведения форума социально ориентированных некоммерческих организаций в Псковской области в онлайн организаторы задумались об использовании такого формата и в будущем. Об этом сообщила советник губернатора области, руководитель проекта «Команда 2018» Дарья Яковлева в эфире проекта «Дистанционка» 25 мая, пишет Псковское агентство информации.

О совмещении онлайн и офлайн-форматов задумались организаторы форума НКО Псковской области

Фото Дарьи Хватковой
«Мне понравился онлайн-формат форума, это экономия не столько средств, сколько времени к подготовке. Я склоняюсь к комбинированной схеме, если осенью разрешат проводить массовые мероприятия», - отметила Дарья Яковлева.

Она рассказала, что удалённо участники форума могли бы получать инструменты и навыки для работы НКО, затем им можно было бы дать время на применение новых знаний. Следующим этапом форума может стать общий сбор, на котором общественники обсудили бы, какие из предложенных инструментов были наиболее полезны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Художники исправят ошибку, допущенную на псковском мурале
11 тысяч продуктовых наборов раздали волонтеры пожилым гражданам Псковской области
420 тысяч рублей похитил «работник банка» со счёта жительницы Новосокольников
Троицкий мост в Пскове и часть улицы Поземского в Пскове закроют для транспорта
Трудиться, радоваться и мечтать пожелал выпускникам спикер Псковского облсобрания
Из трёх кафе в Пскове полиция изъяла более тысячи литров спиртного
С окончанием учебного года поздравила псковских выпускников Вера Емельянова
На Псковскую область опять надвигаются грозы
Включить лёгкую промышленность в список пострадавших от коронавируса предложил псковский губернатор

Комментарии

Авторизация
No comments
Диагноз - COVID-19

Общество / Здоровье
25 мая 17:05

Диагноз - COVID-19

Я переболел коронавирусом, что дальше?
«Свободная ниша!»

Общество
21 мая 15:23

«Свободная ниша!»

Региональные власти хотят, чтобы создавать социальные НКО было также просто, как готовить бургеры в ресторане быстрого питания
Деньги на самоизоляцию

Общество / Семья
21 мая 13:46

Деньги на самоизоляцию

Как изменилась структура семейных расходов за последние месяцы