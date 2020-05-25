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Происшествия / Преступление

420 тысяч рублей похитил «работник банка» со счёта жительницы Новосокольников

25 мая 2020 года, 17:44

420 тысяч рублей похитил мошенник со счёта 34-летней жительницы Новосокольников. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о попытке несанкционированного списания средств, а в итоге похитил деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По такой же схеме обманули 33-летнюю жительницу Псковского района. Она лишилась 110 тыс. рублей.

Жертвами подобного дистанционного мошенничества стали еще пятеро жителей Пскова, Псковского и Себежского районов. В сумме у них похитили около миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.

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