Троицкий мост в Пскове и часть улицы Поземского в Пскове закроют для транспорта

В Пскове в связи с заменой инженерных сетей временно закроют для транспорта Троицкий мост и участок улица Леона Поземского между улицами Труда и Милицейской. Проезд там будет запрещён с 8:00 29 мая до 6:00 1 июня, сообщили «Псковской правды» в пресс-службе администрации Псковской области.

В этот период будет изменена схема движения городских автобусов. «Единица» будет ходить от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, Труда, Школьной, далее — на улицу Лнона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус №11 пустят от вокзала по улицам Вокзальной, Гагарина, Октябрьскому проспекту, улицам Кузнецкой, Инженерной, Алтаева, до остановки «Архив», а далее — по обычному маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ 25 от улицы Ипподромной проследует по улицам Лоена Поземского, Чудской, через мост Александра Невского, затем — по улице Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 30 с улицы Ипподромной будет поворачивать на улицы Леона Поземского, Чудскую, мост Александра Невского, на улицу Юбилейную, Рижский проспект, на улицу Рокоссовского (конечная остановка). От Рокоссовского автобус пойдёт по улице Коммунальной с поворотом на мост Александра Невского и далее - по маршруту со всеми остановками.

Через мост Александра Невского будут ходить автобусы маршрутов № № 118, 114, 121, 124, 124А, 174. У них будет обязательная остановка на улице Коммунальной.

Автобусы маршрутов № № 136, 137 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от улицы Текстильной проследуют по улицам Звёздной, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее - по маршруту со всеми остановками (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются). По такому же маршруту будет курсировать автобус № 122 рейсами от улицы Текстильной на 7:30 и 9:45.

Автобусы № № 113, 127, 142 от остановки «Улица Рокоссовского» поедут через мост Александра Невского (с обязательной остановкой на улице Коммунальной), далее - по улице Ижорского Батальона с выездом к остановке «Северная», затем — по обычному маршруту.

Схема движения автобусов № № 109, 213, 214 от автовокзала будет следующей: улицы Вокзальная, Гагарина, Октябрьский проспект, Кузнецкая, Инженерная, Алтаева, Труда, Школьная Леона Поземского и далее - по маршруту.

Автобус №22 ходить не будет.