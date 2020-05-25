Трудиться, радоваться и мечтать пожелал выпускникам спикер Псковского облсобрания

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил выпускников с окончанием школы. Он пожелал им проявлять характер и не пасовать перед трудностями, искать и находить нестандартные решения, трудиться, радоваться, мечтать и достигать своих целей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

«Одиннадцатилетний путь взросления наверняка был непростым, но всё, что вы приобрели – знания, опыт, друзей – навсегда останется с вами, поможет идти вперёд и будет отзываться в сердце трогательными и благодарными воспоминаниями», - подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что в этом году школам пришлось отказаться от традиционного праздника последнего звонка с участием выпускников, учителей и родителей. Однако, сказал председатель Собрания, изменившийся формат торжества не снижает значимость этого события.

«Вам предстоит выучить ещё очень много важных, взрослых уроков, которые будет давать сама жизнь. Один из них вы проходите как раз сейчас и, надеюсь, сделаете правильные выводы: не всегда в наших силах изменить жизненные обстоятельства, но то, как мы их преодолеваем, зависит исключительно от нас самих», - сказал председатель областного Собрания.

«За вами будущее! В добрый путь! Удачи, благополучия и счастья!» - заключил Александр Котов.