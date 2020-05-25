Из трёх кафе в Пскове полиция изъяла более тысячи литров спиртного

В Пскове полиция изъяла из трёх кафе на улицах Рокоссовского, Кузбасской дивизии и Алтаева более тысячи литров спиртного. Все эти точки общественного питания нарушили нормы федерального и регионального законодательства, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Среди нарушений была продажа алкоголя «на вынос» после 22:00 в закрытом виде, что является нарушением постановления администрации региона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции. На части бутылок не было акцизных марок либо они были недействительными. Также владельцы кафе не смогли на месте предъявить полиции товаросопроводительные документы.

Теперь изъятый алкоголь направили на лабораторные исследования. В отношении собственников кафе завели административные дела по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Также они будут привлечены к ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ.