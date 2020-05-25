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Общество / Образование

С окончанием учебного года поздравила псковских выпускников Вера Емельянова

25 мая 2020 года, 16:08

С окончанием учебного года поздравила выпускников школ Псковской области первый заместитель губернатора Вера Емельянова в ходе последнего звонка, который был организован в формате видеоконференцсвязи 25 мая. Об этом сообщает Псковское агентство информации

С окончанием учебного года поздравила псковских выпускников Вера Емельянова

Пресс-служба администрации Псковской области

Вера Емельянова назвала непростым опытом дистанционное обучение, которое было организовано в последние месяцы в связи с ограничительными мерами по коронавирусу. А также она подчеркнула, что всем пришлось привыкать к самоизоляции, запрету на прогулки.

Вера Емельянова предложила пока искать плюсы в той ситуации, в которой все оказались, а официальные праздничные мероприятия, пообещала она, в Псковской области состоятся при благоприятной эпидемиологической обстановке.

«Выпуск-2020 –  уникальный. Вы выйдете более зрелыми, социально адаптированными, будете говорить, что преодолевали препятствия и помогали другим», – сказала вице-губернатор. 

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