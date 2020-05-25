Включить лёгкую промышленность в список пострадавших от коронавируса предложил псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в Минпромторг обращение о включении лёгкой промышленности в список отраслей экономики, пострадавших от коронавируса. Об этом глава региона заявил на рабочем совещании по вопросам поддержки легкой промышленности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

По словам Михаила Ведерникова, включение лёгкой промышленности в перечень пострадавших отраслей позволит предприятиям воспользоваться федеральными мерами поддержки. Он подчеркнул, что на региональном уровне также прорабатываются возможные направления для оказания помощи предприятиям. В частности, предлагается выделить оборотные средств в виде займа от Фонда гарантий и развития предпринимательства, также решается вопрос о предоставлении предприятиям лёгкой промышленности налоговых льгот.

Директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова поблагодарила губернатора за внимание к отрасли. Она рассказала, что из-за действия ограничительных мер в связи с коронавирусом значительно сократился объем выпускаемой продукции, при этом, заверила руководитель, на производстве стараются поддерживать уровень заработной платы всех сотрудников, в том числе и тех, кто в данный момент не задействован. Елена Косенкова напомнила о частичном перепрофилировании фабрики под изготовление защитных масок.

В Псковской области разработаны меры поддержки предприятий, производств, малого и среднего предпринимательства: принятые законы о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения, налогов на имущество и транспорт для наиболее пострадавших субъектов МСП, реструктуризацию выплат по ранее выданным микрозаймам, представление «арендных каникул» для пользователей государственного и муниципального имущества и другие. Сейчас федеральными и региональными мерами поддержки воспользовались около 2,8 тыс компаний, в сумме объём помощи превысил 1 млрд рублей.