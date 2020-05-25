Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Промышленность

Включить лёгкую промышленность в список пострадавших от коронавируса предложил псковский губернатор

25 мая 2020 года, 13:54

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в Минпромторг обращение о включении лёгкой промышленности в список отраслей экономики, пострадавших от коронавируса. Об этом глава региона заявил на рабочем совещании по вопросам поддержки легкой промышленности, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Включить лёгкую промышленность в список пострадавших от коронавируса предложил псковский губернатор

Пресс-служба администрации Псковской области

По словам Михаила Ведерникова, включение лёгкой промышленности в перечень пострадавших отраслей позволит предприятиям воспользоваться федеральными мерами поддержки. Он подчеркнул, что на региональном уровне также прорабатываются возможные направления для оказания помощи предприятиям. В частности, предлагается выделить оборотные средств в виде займа от Фонда гарантий и развития предпринимательства, также решается вопрос о предоставлении предприятиям лёгкой промышленности налоговых льгот.

Директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова поблагодарила губернатора за внимание к отрасли. Она рассказала, что из-за действия ограничительных мер в связи с коронавирусом значительно сократился объем выпускаемой продукции, при этом, заверила руководитель, на производстве стараются поддерживать уровень заработной платы всех сотрудников, в том числе и тех, кто в данный момент не задействован. Елена Косенкова напомнила о частичном перепрофилировании фабрики под изготовление защитных масок.

В Псковской области разработаны меры поддержки предприятий, производств, малого и среднего предпринимательства: принятые законы о снижении ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения, налогов на имущество и транспорт для наиболее пострадавших субъектов МСП, реструктуризацию выплат по ранее выданным микрозаймам, представление «арендных каникул» для пользователей государственного и муниципального имущества и другие. Сейчас федеральными и региональными мерами поддержки воспользовались около 2,8 тыс компаний, в сумме объём помощи превысил 1 млрд рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

11 тысяч продуктовых наборов раздали волонтеры пожилым гражданам Псковской области
О совмещении онлайн и офлайн-форматов задумались организаторы форума НКО Псковской области
420 тысяч рублей похитил «работник банка» со счёта жительницы Новосокольников
Троицкий мост в Пскове и часть улицы Поземского в Пскове закроют для транспорта
Трудиться, радоваться и мечтать пожелал выпускникам спикер Псковского облсобрания
Из трёх кафе в Пскове полиция изъяла более тысячи литров спиртного
С окончанием учебного года поздравила псковских выпускников Вера Емельянова
На Псковскую область опять надвигаются грозы
Автобус в новый микрорайон деревни Родина пустят по временной схеме

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии
Мал мала меньше (инфографика)

Экономика
14 мая 10:10

Мал мала меньше (инфографика)

С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
Не «Ура, каникулы!»

Экономика
7 мая 14:27

Не «Ура, каникулы!»

Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе