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Общество / Коммуналка

Автобус в новый микрорайон деревни Родина пустят по временной схеме

25 мая 2020 года, 13:07

Автобус на улицы Никольскую и Владимирскую в деревне Родина Псковского района пустят по временной схеме. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова в эфире ПАИ-live 25 мая.

«Несколько месяцев ведутся переговоры с подрядчиком и ГИБДД, рассматривается проект запуска транспорта и в ближайшее время он будет запущен. Нагрузка ляжет на подрядчика», - сказала Наталья Фёдорова. Она добавила, что пока принято временное решение, постоянная схема транспортного обслуживания микрорайона будет разработана, когда строительство жилых домов завершится и будет закольцована дорога.

Кроме того, отметила глава района, рассматривается вопрос строительства в границах улиц Никольской и Владимирской школы. Сейчас же, подчеркнула она, места для детей из района предоставляются в школах и детсадах Пскова.

Что касается передачи нового микрорайона деревни Родина Пскову, то, как заверила Наталья Фёдорова, сейчас такие переговоры не ведутся.

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