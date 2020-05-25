На этой неделе завершится обустройство причала в Толбице

На этой неделе будут завершены работы по обустройству причала в деревне Толбица Псковского района, откуда отправляются суда на Талабские острова. Как сообщила глава района Наталья Фёдорова в эфире ПАИ-live 25 мая, в Толбице будет парковка, понтоны, площадка ожидание, туалеты. «Работы выполнены в срок и качественно», - подчеркнула глава муниципалитета.

Он выразила уверенность, что реконструкция причала улучшит транспортное снабжение.

Наталья Фёдорова напомнила, что работы проводятся в рамках проектов приграничного сотрудничества, в перспективе будет приобретён новый катер для сообщения с Талабами.

По другому приграничному проекту заканчивается строительство станции очистки воды, на сэкономленные средства будет разработана проектно-сметная по станциям очистки воды в Родине и Серёдке. «Направление важное, качество воды не очень хорошее, станции позволят улучшить качество», - отметила Наталья Фёдорова.

Еще один проект, в котором участвует Псковский район, - «Локализация пожаров». «Нам это важно: много лесного фонда, земель лесхозназначения. Широкий охват территории позволит создать народные дружины, по проекту для них приобретаем дополнительное оборудование, спецодежду, проводим обучение», - рассказала глава района. По этому проекту уже потрачено около 70 тысяч евро затрачено.

По приграничному проект «Россия - Латвия» по проекту «Парки без границ» в деревне Щиглицы идет восстановление парковой зоны. Там расположена старинная усадьба. «Благодаря администрации Логозовской волости и жителей эту территорию сохранили, там интересные виды деревьев и уникальная зона на Великой», - рассказала Наталья Фёдорова.