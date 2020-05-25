Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

На этой неделе завершится обустройство причала в Толбице

25 мая 2020 года, 12:32

На этой неделе будут завершены работы по обустройству причала в деревне Толбица Псковского района, откуда отправляются суда на Талабские острова. Как сообщила глава района Наталья Фёдорова в эфире ПАИ-live 25 мая, в Толбице будет парковка, понтоны, площадка ожидание, туалеты. «Работы выполнены в срок и качественно», - подчеркнула глава муниципалитета.

Он выразила уверенность, что реконструкция причала улучшит транспортное снабжение.

Наталья Фёдорова напомнила, что работы проводятся в рамках проектов приграничного сотрудничества, в перспективе будет приобретён новый катер для сообщения с Талабами.

По другому приграничному проекту заканчивается строительство станции очистки воды, на сэкономленные средства будет разработана проектно-сметная по станциям очистки воды в Родине и Серёдке. «Направление важное, качество воды не очень хорошее, станции позволят улучшить качество», - отметила Наталья Фёдорова.

Еще один проект, в котором участвует Псковский район, - «Локализация пожаров». «Нам это важно: много лесного фонда, земель лесхозназначения. Широкий охват территории позволит создать народные дружины, по проекту для них приобретаем дополнительное оборудование, спецодежду, проводим обучение», - рассказала глава района. По этому проекту уже потрачено около 70 тысяч евро затрачено.

По приграничному проект «Россия - Латвия» по проекту «Парки без границ» в деревне Щиглицы идет восстановление парковой зоны. Там расположена старинная усадьба. «Благодаря администрации Логозовской волости и жителей эту территорию сохранили, там интересные виды деревьев и уникальная зона на Великой», - рассказала Наталья Фёдорова. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

11 тысяч продуктовых наборов раздали волонтеры пожилым гражданам Псковской области
О совмещении онлайн и офлайн-форматов задумались организаторы форума НКО Псковской области
420 тысяч рублей похитил «работник банка» со счёта жительницы Новосокольников
Троицкий мост в Пскове и часть улицы Поземского в Пскове закроют для транспорта
Трудиться, радоваться и мечтать пожелал выпускникам спикер Псковского облсобрания
Из трёх кафе в Пскове полиция изъяла более тысячи литров спиртного
С окончанием учебного года поздравила псковских выпускников Вера Емельянова
На Псковскую область опять надвигаются грозы
Включить лёгкую промышленность в список пострадавших от коронавируса предложил псковский губернатор

Комментарии

Авторизация
No comments
Диагноз - COVID-19

Общество / Здоровье
25 мая 17:05

Диагноз - COVID-19

Я переболел коронавирусом, что дальше?
«Свободная ниша!»

Общество
21 мая 15:23

«Свободная ниша!»

Региональные власти хотят, чтобы создавать социальные НКО было также просто, как готовить бургеры в ресторане быстрого питания
Деньги на самоизоляцию

Общество / Семья
21 мая 13:46

Деньги на самоизоляцию

Как изменилась структура семейных расходов за последние месяцы