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Общество / Образование

В Псковском районе ликвидированы очереди в детсады

25 мая 2020 года, 11:51

На сегодняшний день очереди в детские сады среди детей от 3 лет в Псковском районе нет. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире ПАИ-live 25 мая. «Более младшие, от 2 месяцев, - здесь формально очередь есть, но с открытием детсадов ее не будет», - заверила она.

В Псковском районе ликвидированы очереди в детсады

Дарья Хваткова

Наталья Фёдорова напомнила, что в районе построены два новых детских сада на 120 мест: в деревне Родина на улице Никольской и в деревне Портянниково на Александровском проезде. «Детсады получились красивые и хорошие», - отметила она и добавила, что в них уже работают дежурные группы.

Ещё один детский сад на 270 мест строится в Неёлово. «Направление востребовано, там активная застройка в Неёлово-2», - пояснила Наталья Фёдорова. По её словам, завершится строительство в сентябре.  

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