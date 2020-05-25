В Псковском районе ликвидированы очереди в детсады

На сегодняшний день очереди в детские сады среди детей от 3 лет в Псковском районе нет. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире ПАИ-live 25 мая. «Более младшие, от 2 месяцев, - здесь формально очередь есть, но с открытием детсадов ее не будет», - заверила она.

Наталья Фёдорова напомнила, что в районе построены два новых детских сада на 120 мест: в деревне Родина на улице Никольской и в деревне Портянниково на Александровском проезде. «Детсады получились красивые и хорошие», - отметила она и добавила, что в них уже работают дежурные группы.

Ещё один детский сад на 270 мест строится в Неёлово. «Направление востребовано, там активная застройка в Неёлово-2», - пояснила Наталья Фёдорова. По её словам, завершится строительство в сентябре.