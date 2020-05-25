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Общество / Здоровье

За 600 перевалило количество заражённых коронавирусом в Псковской области

25 мая 2020 года, 11:01

По данным на утро 25 мая, в Псковской области 606 заражённых коронавирусом. За последние сутки были выявлены 16 новых случаев заболевания, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

За 600 перевалило количество заражённых коронавирусом в Псковской области

Дарья Хваткова

В Пскове выявлены 203 заболевших, в Островском районе — 72, в Великих Луках — 64, в Псковском районе — 56, в Невельском — 42. По 25 случаев зафиксированы в Гдовском и Новосокольническом районах, 20 — в Порховском, 14 — в Опочецком.

По 10 заражённых в Великолукском, Дедовичском и Стругокрасненском районах, 8 — в Себежском районе, по 6 — в Палкинском, Печорском и Пустошкинском районах, по 5 — в Новоржевском и Плюсском районах.

Четыре случая коронавируса подтверждены в Дновском районе, по три — в Красногородском, Пушкиногорском и Пыталовском, по два — в Бежаницком и Куньинском, по одному — в Локнянском и Усвятском районах.

Выздоровели в Псковской области 230 человек, умерли — 9, по десятому случаю проводится эпидемическое расследование.

Всего в регионе провели 19 тыс. 712 исследований на коронавирус. 

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