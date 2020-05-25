После вмешательства губернатора застрявший в Риме пскович смог вылететь домой

Пскович, студент Болонского университета Кирилл Винницкий, застрявший в Риме из-за пандемии коронавируса, смог улететь в Россию только после вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом пишет Псковское агентство информации .

Молодой человек рассказал, что должен был вылететь домой рейсом «Рим – Москва» 31 марта, но его отменили из-за пандемии. Об этом пскович узнал уже в пути из города Феррара, где он арендовал жильё, в Рим.

«В итоге я остался в Риме в ожидании следующего рейса, который был назначен на 29 апреля. Но на нем могли улететь только люди с пропиской в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. У жителей других регионов не было возможности вылететь», - пояснил Кирилл Винницкий. По его словам, в посольстве не смогли дать информацию о следующем рейсе.

Ситуацией, в которой оказался молодой человек, заинтересовался телеканал «78». После одного из эфиров о произошедшем узнали в власти Псковской области. «В понедельник 18 мая я вышел в эфир, во вторник мне уже позвонили из аппарата управления Михаила Ведерникова и сказали, что губернатор взял мой вопрос под личный контроль, и сейчас формируются списки на вылет», - отметил Кирилл Винницкий.

Вечером 24 мая молодой человек прилетел в Москву, сейчас он находится в обсерваторе в Московской области, посоле чего вернётся в Псков.