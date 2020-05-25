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Общество / Армия

Около 900 призывников прибудут на службу в Псковскую дивизию

25 мая 2020 года, 09:22

На службы в Псковскую десантно-штурмовую дивизию прибудут для прохождения срочной службы около 900 призывников. Об этом «Псковской правде» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Около 900 призывников прибудут на службу в Псковскую дивизию

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

В дивизию уже прибыли первые 11 новобранцев со сборного пункта военного комиссариата Псковской области. Более половины из них имеют высшее образование и спортивные разряды. Призывники прошли медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор. У каждого из них имеется справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по прибытии пополнения в дивизии провели все необходимые профилактические мероприятия, новобранцы прошли первичный медицинский осмотр. Теперь молодые люди проведут 14 дней на временной изоляции в специальном пункте, оборудованном в отдельном здании на территории части. После этого периода призывники будут направлены в роту вновь прибывшего пополнения.

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