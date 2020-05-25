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Общество

Псковский губернатор: Придется полностью закрывать парки и общественные пространства

25 мая 2020 года, 00:03

Псковичи недооценивают опасность коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона разместил фотографии детских площадок, на которых играет множество детей.


Псковский губернатор: Придется полностью закрывать парки и общественные пространства

Фото со страницы в Instagram Михаила Ведерникова

«Глядя на эти фотографии, можно абсолютно точно сказать, что Псковская область первая в стране победила коронавирус, а 332 госпитализированных больных уже выписались. К сожалению, это далеко не так! - заметил он. - Искренне жаль, что так много людей недооценивают опасность инфекции, подвергают риску себя, детей, своих родных и близких».

По его словам, вопреки всем ограничениям, детские площадки, скамейки, уличный инвентарь активно использовались в эти выходные и многие гуляли так, будто угроза миновала. Он поблагодарил сотрудников полиции, которые терпеливо разъясняли запрет на посещение детских и спортивных площадок.

«Угроза никуда не ушла. Самый большой риск заразиться сегодня - это контактные поверхности. Последствия будут тяжёлыми. Похоже, что придётся полностью закрывать парки и общественные пространства. Жаль», - отметил Михаил Ведерников.

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