Издана книга псковского поисковика о первых днях войны на Себежской земле

Документальная повесть Владимира Бумакова «Горячий бетон Себежского укрепрайона», которая описывает первые дни Великой Отечественной войны, вышла тиражом 1000 экземпляров. Ее автор - бывший пограничник, подполковник запаса, командир поискового отряда «Забытый батальон».

Как сообщил «Псковской правде» Владимир Бумаков, это книга о самом неизученном периоде Великой Отечественной войны. «Это 1941 год, наименее задокументированный, потому что условия были такими. Большинство наших подразделений на линии государственной границы сразу же попали в окружение, сражались с максимальным перевесом сил и средств со стороны противника, но, тем не менее, не изменили служебному долгу и погибли, не отступив», - сказал Владимир Бумаков.

По его словам, в основе документальной повести - результаты поисковых мероприятий и рассказы старожилов. «Это комплекс сведений, которые я собрал, осмыслил, проанализировал. Особенность этой книги в том, что там нет ни одной выдуманной фамилии. Это те люди, о которых мне рассказывали, или те люди, останки которых мы подняли», - отметил автор.

Кроме того, по словам Владимира Бумакова, все описанные в книге ДОТы (долговременные огневые точки) сохранились. «Мы в них и вокруг них вели поисковые работы. Это книга об этом историческом материале, который мы подняли из земли. Сначала были рассказы старожилов, потом были обнаружения всех этих предметов. И поскольку мы люди военные, мы умеем на основе таких следов определять, что происходило», - пояснил он.