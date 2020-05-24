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Общество

Издана книга псковского поисковика о первых днях войны на Себежской земле

24 мая 2020 года, 23:29

Документальная повесть Владимира Бумакова «Горячий бетон Себежского укрепрайона», которая описывает первые дни Великой Отечественной войны, вышла тиражом 1000 экземпляров. Ее автор - бывший пограничник, подполковник запаса, командир поискового отряда «Забытый батальон».

Как сообщил «Псковской правде» Владимир Бумаков, это книга о самом неизученном периоде Великой Отечественной войны. «Это 1941 год, наименее задокументированный, потому что условия были такими. Большинство наших подразделений на линии государственной границы сразу же попали в окружение, сражались с максимальным перевесом сил и средств со стороны противника, но, тем не менее, не изменили служебному долгу и погибли, не отступив», - сказал Владимир Бумаков.

По его словам, в основе документальной повести - результаты поисковых мероприятий и рассказы старожилов. «Это комплекс сведений, которые я собрал, осмыслил, проанализировал. Особенность этой книги в том, что там нет ни одной выдуманной фамилии. Это те люди, о которых мне рассказывали, или те люди, останки которых мы подняли», - отметил автор.

Кроме того, по словам Владимира Бумакова, все описанные в книге ДОТы (долговременные огневые точки) сохранились. «Мы в них и вокруг них вели поисковые работы. Это книга об этом историческом материале, который мы подняли из земли. Сначала были рассказы старожилов, потом были обнаружения всех этих предметов. И поскольку мы люди военные, мы умеем на основе таких следов определять, что происходило», - пояснил он.


Издана книга псковского поисковика о первых днях войны на Себежской земле
Тираж уже доставлен в Себеж
Фото Владимира Бумакова

Повесть «Горячий бетон Себежского укрепрайона» публикуется уже второй раз. Первый раз книга вышла два года назад тиражом 100 экземпляров. «Книгу выпускал полностью на свои средства, пписал ее для себя и для своих друзей. И эти 100 экземпляров буквально за две недели разлетелись, у меня не осталось ничего. А в этом году один из моих товарищей, Максим Спутай загорелся идеей повторного издания книги. Наши соратники собрали деньги, московская типография напечатала. Тираж уже доставлен в Себеж», - рассказал Владимир Бумаков.

Поступит ли «Горячий бетон Себежского укрепрайона» в продажу, пока неизвестно. Но, по словам автора, все, кто участвовал в создании этой книги, получат по экземпляру с автографом, а часть книг будет передана в дар библиотекам, советам ветеранов и поисковым организациям.

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