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Общество

Михаил Ведерников: Соблюдение ограничений исключительно важно

24 мая 2020 года, 17:08

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей внимательно ознакомиться с условиями, при которых можно безопасно находиться на улице. «Соблюдение ограничений исключительно важно», - написал он на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что с 23 мая снят запрет на индивидуальные прогулки, прогулки с детьми и совместно проживающими членами семьи. «Пока ограничения сохраняются для людей в возрасте 65+ и для самостоятельных прогулок несовершеннолетних детей», - отметил он.

По его словам, выполнение всех требований позволит уже в конце следующей недели вернуться к обсуждению возможности самостоятельно гулять несовершеннолетним детям. «Давайте соблюдать правила и не будем лишать детей возможности находиться на свежем воздухе. Важно! Общественные пространства, детские площадки по-прежнему закрыты, также нужно соблюдать социальную дистанцию до других людей (не менее 3-х метров).

Роспотребнадзор предлагал подождать с этим решением, но все уже объективно сильно устали от необходимости следовать всем ограничительным мерам. Пожалуйста, не злоупотребляйте, берегите себя и своих близких. Если покажем дисциплину и ответственность, постепенно откроем всё», - подчеркнул он.

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