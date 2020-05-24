Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов разработать алгоритм поэтапного отключения отопления. Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, он обсудил с главами муниципалитетов «завершение текущего отопительного сезона и подготовку к новому».

«Чтобы больше не допускать ошибок 2020 года, поручил разработать алгоритм поэтапного отключения отопления. Он будет обязательным для исполнения во всех районах и позволит гибко реагировать на любые погодные изменения», - сообщил он.

Также Михаил Ведерников обратил внимание, что этой осенью впервые с 2013 года все без исключения муниципалитеты Псковской области в срок получили паспорта готовности.

«В этом году необходимо подготовиться также основательно, и впоследствии это должно стать привычным и естественным ежегодным результатом», - отметил он.