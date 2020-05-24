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Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области насчитывает 230 человек

24 мая 2020 года, 13:58

Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области насчитывает уже 230 человек. Таковы данные, опубликованные телеграм-каналом COVID-19. Псковская область.

На данный момент зарегистрировано 590 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Скончалось 9 человек, еще по одному случаю проводится эпидемиологическое расследование. Проведено 19313 исследований.

Статистика по заболевшим в районах следующая: Псков – 194 , Бежаницкий район — 2, Великие Луки – 64, Великолукский район – 10, Гдовский район – 25, Дедовичский район – 10, Дновский район — 3, Красногородский район – 3, Куньинский район – 2, Локнянский район — 1, Невельский район — 41, Новоржевский район – 5, Новосокольнический район — 25, Опочецкий район – 14, Островский район – 68, Палкинский район — Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район — 3, Пыталовский район – 3, Себежский район – 8

Струго-Красненский район – 10, Усвятский район — 1.

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