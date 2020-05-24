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Общество

К дистанционным встречам псковских медиков присоединились коллеги из Санкт-Петербурга

24 мая 2020 года, 12:18

К дистанционным встречам псковских медиков присоединилось руководство Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Наши еженедельные рабочие встречи с медиками стали эффективной профессиональной площадкой по выработке новых решений в рамках противодействия коронавирусу.

Теперь к дистанционному обсуждению присоединилось руководство Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и СЗГМУ им. И.И. Мечникова», - рассказал он.

По словам главы региона, с федеральными коллегами обсуждались дополнительные меры по повышению эффективности псковской системы здравоохранения, а также организацию отдельных форм лечения пациентов с лёгкими формами COVID19.

«Рассмотрели различные аспекты донастройки структуры COVID-Центра, корректировку логистики, лекарственное обеспечение амбулаторного звена. Благодарю всех, кто участвует в этой работе! Принятые в этом формате решения спасают жизни наших людей», - отметил Михаил Ведерников.

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