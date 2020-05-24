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Культура

Пушкинский театр приглашает на онлайн-трансляцию спектакля «Зулейха открывает глаза»

24 мая 2020 года, 11:48

Сегодня, 24 мая, в 19.00 в рамках Пушкинского фестиваля на сайте и группе «Вконтакте» Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина состоится онлайн-трансляция спектакля «Зулейха открывает глаза» Башкирского Национального театра драмы имени Мажита Гафури. В группе псковского театра в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что показ постановки организован совместно с «Петербургским театральным журналом» ptj.spb.ru.

«Этот спектакль – один из лучших в России в прошлом сезоне, что подтвердила специальная премия «Золотой маски». Имя режиссера Айрата Абушахманова для нашего театра не чужое. Как раз в эти дни он должен был бы выпускать в нашем театре спектакль «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых, однако из-за карантина эта премьера отложена на будущее», - отмечается в сообщении.

Также онлан-трансляцию спектакля можно увидеть в понедельник, 25 мая, в 13.00.

Напомним, что XXVII Пушкинский театральный фестиваль проходит с 20 мая в формате онлайн. В программе - показ 22 лучших постановок зарубежных и российских театров. Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться ЗДЕСЬ>>>

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