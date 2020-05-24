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Происшествия

С начала года на дорогах Псковской области произошло 23 ДТП с участием детей

24 мая 2020 года, 11:15

За четыре месяца этого года на территории Псковской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сообщили «Псковской правде» в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области

В этих ДТП 22 ребенка получили травмы различной степени тяжести. А в мае произошли 3 дорожные аварии, в которых травмы различной тяжести получили 3 ребенка.

В связи с этим Госавтоинспекция Псковской области просит всех родителей контролировать пребывание детей на улице, ежедневно напоминать им о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения и самим быть достойным примером для подрастающего поколения.

«В настоящее время на территории региона дети находятся на дистанционном обучении, что, безусловно, позволяет им больше времени проводить на улице без тотального контроля взрослых. И наша главная и общая цель – сделать это время безопасным для всех юных участников дорожного движения», - говорится в сообщении ведомства.

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