Губернатор Псковской области предложил включить легкую промышленность в список наиболее пострадавших от COVID-19

По его словам, расширение перечня позволит региональным предприятиям легкой промышленности претендовать на получение федеральных мер поддержки. «На уровне региона также прорабатываются возможные направления для оказания помощи данным организациям», - отметил Михаил Ведерников.
Директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова поблагодарила губернатора за внимание к предприятиям легкой промышленности. По ее словам, из-за ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, значительно сократился объем выпускаемой продукции, при этом на производстве стараются поддерживать уровень заработной платы всех сотрудников, в том числе и тех, кто не задействован в данный момент на производственном процессе. Она также напомнила о работе по частичному перепрофилированию фабрики под изготовление средств индивидуальной защиты.
В качестве возможных мер поддержки глава региона предложил выделение региональным Фондом гарантий и развития предпринимательства оборотных средств в виде займа. Также детально будет проработан вопрос предоставления налоговых льгот.