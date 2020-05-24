Губернатор Псковской области предложил включить легкую промышленность в список наиболее пострадавших от COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в адрес Министерства торговли и промышленности РФ письмо с предложением включить легкую промышленность в список наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом губернатор сообщил во время рабочего совещания по вопросам поддержки легкой промышленности Псковской области.



По его словам, расширение перечня позволит региональным предприятиям легкой промышленности претендовать на получение федеральных мер поддержки. «На уровне региона также прорабатываются возможные направления для оказания помощи данным организациям», - отметил Михаил Ведерников.

Директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова поблагодарила губернатора за внимание к предприятиям легкой промышленности. По ее словам, из-за ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, значительно сократился объем выпускаемой продукции, при этом на производстве стараются поддерживать уровень заработной платы всех сотрудников, в том числе и тех, кто не задействован в данный момент на производственном процессе. Она также напомнила о работе по частичному перепрофилированию фабрики под изготовление средств индивидуальной защиты.

В качестве возможных мер поддержки глава региона предложил выделение региональным Фондом гарантий и развития предпринимательства оборотных средств в виде займа. Также детально будет проработан вопрос предоставления налоговых льгот.