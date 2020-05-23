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Политика / Власть

Михаил Ведерников: Я против ограничительных мер, но мы не в бирюльки играем

23 мая 2020 года, 16:20

Одновременно снять ограничительные меры и купировать распространение коронавируса невозможно, заявил в интервью «Росбалту» губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я не за ограничительные меры, я против. Я абсолютно уверен, что нужно максимально быстро вернуться к полноценной работе предприятий, открыть торговые центры, магазины, бассейны, всё остальное. Но мы не в бирюльки играем. Перед нами серьёзная дилемма – полностью открыть всю экономику или купировать распространение инфекции. Одновременно это сделать невозможно», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что «сейчас самое главное, чтобы люди это осознали и научились жить в новой реальности»: «Чем быстрее это произойдёт – тем быстрее всё заработает».

«Когда люди не соблюдают меры безопасности, находясь в общественных местах, а потом приходят на работу, где пусть в ограниченном режиме, но трудятся их коллеги, – это сразу плюс 500 человек заболевших. Меньше не получится: ведь есть семьи, другие контакты. Это геометрическая прогрессия, которую система здравоохранения Псковской области просто не выдержит», - отметил он. 

«У нас и так только 42% штата укомплектовано медиками, и если мы будем ещё такими ударами испытывать прочность, система здравоохранения просто рухнет. Поэтому при всей моей нелюбви к ограничениям наша главная задача – все рисковые периоды пройти таким образом, чтобы нагрузку на медицину равномерно распределить. Нам не нужны взрывы и больничные койки на стадионах», - подчеркнул Михаил Ведерников в интервью.

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