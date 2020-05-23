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Политика / Власть

Экономика региона уже потеряла 6 миллиардов рублей — Михаил Ведерников

23 мая 2020 года, 16:05

«Даже эти два месяца условного простоя обойдутся экономике Псковской области приблизительно в 6 млрд рублей», - заявил в интервью «Росбалту» губернатор Михаил Ведерников. Глава региона оценил текущие последствия пандемии коронавируса для области.

«Крайне отрицательные последствия очевидны: сама по себе болезнь, которая с нами непонятно на сколько, удар по доходам людей и по экономике, который собьёт динамику развития Псковской области…» - отметил Михаил Ведерников.

«Эта история (борьба с коронавирусом — ПП) на сегодняшний день нам уже обошлась в 1 млрд рублей. Мы ряд мер региональной поддержки сохраним и ещё выплатим в мае. То есть в коротком моменте это 1,5 млрд плюс выпадающие, недополученные доходы, - сказал губернатор.

«Если мы сможем какую-то помощь от федерального правительства получить, тогда, наверное, достаточно быстро войдём в форму и не сильно нас этот короновирус потреплет. Если нет – вытягивать будем дольше», подчеркнул глава региона.

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