В Псковской области от COVID вылечилось более двухсот человек

В Псковской области продолжает наблюдаться положительная динамика выздоровлений зараженных коронавирусом. По данным на утро субботы 23 мая, выписан 221 пациент, днем ранее это число составляло 185.

В регионе проведено 18806 исследования на COVID. По информации, озвученной в пятницу на региональном оперативном штабе, на следующей неделе лабораторные мощности возрастут, что позволит увеличить количество ежедневных исследований.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук призвал не торопиться с отменой ограничительных мер. С ним согласился губернатор Михаил Ведерников, отметив, что регион к этому еще не готов.

Вместе с тем, в указ по борьбе с ковидом были внесены поправки, которые сняли ограничения по часам прогулки родителей с детьми на улице.