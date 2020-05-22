Губернатор о форуме «Содействие»: Эта активность особенно важна сейчас

VII форум социально-ориентированных НКО «Содействие» состоялся, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что 160 общественников в удалённом формате в течение 5 дней приняли участие в 15 on-line площадках: в образовательных вебинарах, нетворкинг-сессиях, панельных дискуссиях с федеральными экспертами, международной конференц-сессии ИГСУ РАНХиГС.

«Благодарю всех за участие и неравнодушие! Эта активность особенно важна именно сейчас, когда нам просто необходимо консолидировать все ресурсы и возможности на благо Псковской области. Вместе можем много!», - подчеркнул он.