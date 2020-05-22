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Общество

В Псковской области сняли ограничения на прогулки с детьми

22 мая 2020 года, 20:18

С 23 мая разрешены индивидуальные прогулки, а также прогулки с детьми или только с совместно проживающими родственниками без ограничений по времени. Соответствующие изменения внес губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, вопросы корректировки ограничительных мер были рассмотрены в пятницу, 22 мая, на очередном заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.

При совершении прогулок должна соблюдаться социальная дистанция не менее 3 метров до других граждан, находящихся на улице.

Для пожилых псковичей пока сохраняется режим самоизоляции. Также под запретом остается посещение лесопарков, парков, скверов, набережных, детских игровых площадок, стадионов, открытых спортивных площадок. Нельзя пользоваться уличными спортивными тренажерами, оборудованием для игр, беседками, скамейками и иными элементами благоустройства.

Еще одно требование распространяется на организации, оказывающие услуги в режиме предварительной записи. Они обязаны обеспечить хранение сведений о своих клиентах в течение 30 дней.

Губернатор подчеркнул, что регион пока полностью не готов к первому этапу снятия ограничительных мер, возможна только их незначительная корректировка. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки все запреты будут оперативно восстановлены.

Текст Указа Губернатора опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области>>>

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