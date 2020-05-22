Ремонт Рижского проспекта в Пскове идет по графику

Работы по ремонту Рижского проспекта в Пскове идут по графику, сообщает пресс-служба администрации Псковской области со ссылкой на подрядчика - ООО «ДорСтройСервис». В частности, уже отремонтирована проезжая часть на участке от Ольгинского моста до пересечения с улицей Петровской, завершается укладка выравнивающего слоя покрытия на отрезке между улицами Киселева и Народная. Со следующей недели подрядчик приступает к фрезерованию проезжей части оставшегося отрезка от улицы Народной до улицы Юбилейной.

На сегодняшний день на 40% выполнено фрезерование изношенного асфальта, установлено более 83% бортового камня. Выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия уложен на 30% ремонтируемой территории, около 18% участка — уже в верхнем слое асфальта. 18% тротуаров облицовано тротуарной плиткой и более 42% — заасфальтировано. Почти треть посадочных площадок автобусных остановок замощено плиткой.

Отметим, что ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году отремонтируют 2,3 километра дороги от площади Ленина до пересечения с улицей Юбилейной. Стоимость контракта составляет 94,5 млн рублей. Работы финансируются из федерального и областного бюджетов.