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Общество

3,2 млн рублей выделено на приобретение автоклуба для дома культуры Новосокольнического района

22 мая 2020 года, 18:51

3,2 млн рублей выделено на приобретение автоклуба для дома культуры Новосокольнического района. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи с главой Новосокольнического района Виталием Соловьевым. «Еженедельная встреча с руководителями муниципалитетов в этот раз состоялась в очном режиме», - пояснил он.

Автоклуб (передвижной многофункциональный культурный центр) появится в районе в рамках нацпроекта «Культура». «Поставки ожидаются осенью. На экономию будет приобретено звуковое и световое оборудование для сельского дома культуры», - отметил губернатор.

Также глава региона обсудил с руководителем муниципалитета работы по благоустройству площади по улице Базарной по нацпроекту «Комфортная городская среда». «В общей сложности на эти цели направлены более 2 млн рублей. Отдельно обсудили эскиз фонтана, который планируется разместить на площади. 12 млн рублей направлены на ремонт улицы Партизанской, где будет заменено асфальтовое покрытие и бордюрный камень», - сообщил Михаил Ведерников.

Также, по его словам, в рамках нацпроекта «Образование» в двух сельских школах откроются образовательные пространства «Точка роста». На закупку оборудования выделено более 1,7 млн рублей.

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