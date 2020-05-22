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Общество

День славянской письменности и культуры пройдет 24 мая онлайн

22 мая 2020 года, 18:35

В этом году День славянской письменности и культуры пройдет 24 мая в онлайн-режиме. Как сообщили «Псковской правде», все торжественные мероприятия, посвященные памятной дате, состоятся в дистанционной форме.

Исторические моменты, посвященные празднованию, будут освещаться в информационных выпусках телепрограммы «Вести» на федеральных каналах ВГТРК. В 13.00 на телеканале «Культура» состоится трансляция концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, смонтированного из лучших фрагментов праздничных выступлений на Красной площади за последние годы. Предварит концерт выступление патриарха всея Руси Кирилла.

Псковский областной центр народного творчества разместил на сайте архивные видеозаписи из собственных фондов о хоровых праздниках, посвященных Дню славянской письменности и культуры в Псковской области в прежние годы.

Напоминаем, в Пскове празднества, посвященные святым Кириллу и Мефодию, впервые состоялись 6 апреля 1885 года. В 1999 году Псков стал центром празднования Дней славянской письменности и культуры. В Дни торжеств, 24 мая 1999 года на стене Свято-Троицкого кафедрального собора была открыта памятная доска, посвященная Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, которая выполнена и подарена Пскову скульптором В. М. Клыковым.

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