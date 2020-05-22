Реконструкция Детской музыкальной школы Римского-Корсакова завершается в Пскове

На данный момент заканчиваются реставрационные работы на лицевом фасаде здания, остальные — уже готовы. С 25 мая рабочие приступят к укладке асфальта у входа в здание.

Внутри здания уложен паркет, смонтированы люстры на лебёдках, что позволяет регулировать их высоту. Сейчас идёт реставрация лестницы на второй этаж.

«Нас надо воспринимать как памятник культуры: у нас будет красивый концертный зал с акустикой. Это будет музей, концертная площадка», - отметила директор школы Наталья Архипова. Она добавила, что в течение недели будет установлено оборудование.

Завершатся работы полностью к концу мая.

«То, что происходит на объекте, мне понравилось», - резюмировал Александр Братчиков.

Фоторепортаж смотрите здесь >>>