Реконструкция Детской музыкальной школы Римского-Корсакова завершается в Пскове

Завершается реконструкция Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова в Пскове. Ход работ 22 мая проконтролировал глава администрации города Александр Братчиков, пишет Псковское агентство информации.
Завершается реконструкция Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова в Пскове. Ход работ 22 мая проконтролировал глава администрации города Александр Братчиков, пишет Псковское агентство информации.
На данный момент заканчиваются реставрационные работы на лицевом фасаде здания, остальные — уже готовы. С 25 мая рабочие приступят к укладке асфальта у входа в здание.
Внутри здания уложен паркет, смонтированы люстры на лебёдках, что позволяет регулировать их высоту. Сейчас идёт реставрация лестницы на второй этаж.
«Нас надо воспринимать как памятник культуры: у нас будет красивый концертный зал с акустикой. Это будет музей, концертная площадка», - отметила директор школы Наталья Архипова. Она добавила, что в течение недели будет установлено оборудование.
Завершатся работы полностью к концу мая.
«То, что происходит на объекте, мне понравилось», - резюмировал Александр Братчиков.
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