Лучшие псковские спектакли выйдут на видео

Лучшие спектакли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина выйдут на видео, сообщает Псковское агентство информации. Как отметил кинорежиссёр, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире ПАИ-live 22 мая, расходы на видеосъёмку нужно будет заложить в бюджет театра.

«У нас есть камеры, наладим звук, и я их сниму, чтобы можно было выкладывать и чтобы люди из других регионов могли их увидеть», - заявил Дмитрий Месхиев. Он отметил, что в Англии съёмками спектаклей занимаются кинорежиссёры, а потом их показывают в кинотеатрах.

«Надеюсь, эта ситуация [с коронавирусом] как-то подтолкнёт театры снимать. У нас когда-то снимались телеспектакли, и многие режиссёры занимались этим», – напомнил худрук.

Что касается дальнейшей работы театра, то он выразил надежду, что за лето удастся восстановить премьеры, начать репетировать.