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Культура / Театр

Лучшие псковские спектакли выйдут на видео

22 мая 2020 года, 17:34

Лучшие спектакли Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина выйдут на видео, сообщает Псковское агентство информации. Как отметил кинорежиссёр, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в прямом эфире ПАИ-live 22 мая, расходы на видеосъёмку нужно будет заложить в бюджет театра.

«У нас есть камеры, наладим звук, и я их сниму, чтобы можно было выкладывать и чтобы люди из других регионов могли их увидеть», - заявил Дмитрий Месхиев. Он отметил, что в Англии съёмками спектаклей занимаются кинорежиссёры, а потом их показывают в кинотеатрах.

«Надеюсь, эта ситуация [с коронавирусом] как-то подтолкнёт театры снимать. У нас когда-то снимались телеспектакли, и многие режиссёры занимались этим», – напомнил худрук.

Что касается дальнейшей работы театра, то он выразил надежду, что за лето удастся восстановить премьеры, начать репетировать.

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