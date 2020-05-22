На самоизоляции режиссёр Дмитрий Месхиев бросил курить

На самоизоляции российский кинорежиссёр, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев бросил курить, пишет Псковское агентства информации . «Я избавился от курения во время карантина, осознанно, во время карантина и поста. Счастлив совершенно», – рассказал он в прямом эфире ПАИ-live.

Дмитрий Месхиев рассказал, что изолируется он в деревне и считает, что там лучше, чем в городской квартире, поскольку там есть возможность гулять. «Вообще к этому отношусь достаточно спокойно, не вижу в этой изоляции страшных вещей, я не считаю это из ряда вон выходящей ситуацией», - отметил режиссёр.

Он подчеркнул, что самоизоляция давит на людей и психологически, и физически, но если не лениться, то поддерживать физическую форму можно и 15-и квадратных метрах.

Дмитрий Месхиев рассматривает период самоизоляции, как возможность привести себя в порядок.

«Да, финансово трудно, но эти вещи относительны. Это не та катастрофа, при которой нужно кричать на весь мир, как плохо и тяжело. Эту ситуацию можно тоже использовать с качественным и плюсовым результатом», – сказал режиссёр.