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Культура / Кино

На самоизоляции режиссёр Дмитрий Месхиев бросил курить

22 мая 2020 года, 16:59

На самоизоляции российский кинорежиссёр, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев бросил курить, пишет Псковское агентства информации. «Я избавился от курения во время карантина, осознанно, во время карантина и поста. Счастлив совершенно», – рассказал он в прямом эфире ПАИ-live.

На самоизоляции режиссёр Дмитрий Месхиев бросил курить
Дмитрий Месхиев
Андрей Степанов

Дмитрий Месхиев рассказал, что изолируется он в деревне и считает, что там лучше, чем в городской квартире, поскольку там есть возможность гулять. «Вообще к этому отношусь достаточно спокойно, не вижу в этой изоляции страшных вещей, я не считаю это из ряда вон выходящей ситуацией», - отметил режиссёр.

Он подчеркнул, что самоизоляция давит на людей и психологически, и физически, но если не лениться, то поддерживать физическую форму можно и 15-и квадратных метрах.

Дмитрий Месхиев рассматривает период самоизоляции, как возможность привести себя в порядок.

«Да, финансово трудно, но эти вещи относительны. Это не та катастрофа, при которой нужно кричать на весь мир, как плохо и тяжело. Эту ситуацию можно тоже использовать с качественным и плюсовым результатом», – сказал режиссёр.

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