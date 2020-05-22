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Общество / Коммуналка

В следующем году завершать отопительный сезон в Псковской области будут поэтапно

22 мая 2020 года, 16:06

В следующем году в Псковской области будет организовано поэтапное отключение отопления, также процесс будет зависеть от изменений погодных условий. Соответствующий документ поручил подготовить до 1 июня губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент «Псковской правды» со встречи главы региона с руководителями муниципалитетов 22 мая.

В следующем году завершать отопительный сезон в Псковской области будут поэтапно

Дарья Хваткова

По словам губернатора, в этом году 8 районов завершили отопительный сезон, не дожидаясь нормативной среднесуточной температуры. «Стремление приводить работы как можно раньше, не должно приводить к тому, чтобы быстрее отключали отопление», - отметил он.

Михаил Ведерников поблагодарил глав районов за проведение отопительного сезона в целом. Он подчеркнул, что впервые за 7 лет все муниципалитеты в срок получили паспорта готовности. «Рассчитываю, что в этом году мы также подготовимся и это станет тенденцией», - сказал губернатор. 

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