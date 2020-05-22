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Происшествия / Преступление

Убийство семилетней давности расследуют в Псковском районе

22 мая 2020 года, 15:38

Убийство семилетней давности расследуют в Псковском районе. Информация о совершённом в 2013 году преступлении поступила в правоохранительные органы 7 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Убийство семилетней давности расследуют в Псковском районе

Пресс-служба СУ СК

Следственный отдел по городу Пскову провёл процессуальную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в июне 2013 года в одной из деревень Псковского района в ходе распития спиртных напитков возник конфликт между хозяином дома и гостем. Третий участник посиделок встал на сторону владельца жилища и ударил его обидчика по голове металлической трубой по голове. Мужчина скончался. Нападавший вывез тело в лес и закопал.

Преступление было раскрыто в результате совместной работы следователей и сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области. Сейчас ведутся расследование и сбор доказательств.

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