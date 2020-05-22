Двух больных коронавирусом выявили на границе с Эстонией, одного — на вокзале в Пскове

На границе с Эстонией в Псковской области выявили двух заражённых коронавирусом. Они находились в составе группы из пяти человек, которые вернулись из-за границы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также заражённым оказался один из пассажиров поезда Санкт-Петербург — Псков. У прибывшего выявили температуру, вызвали Скорую помощь.

Александр Нестерук добавил, что случаи завоза коронавируса в Псковскую область фиксируются еженедельно. На данный момент их 67: 49 заражённых — это строители из Киргизии, 14 человек заболели в Санкт-Петербурге, два -в Ленинградской области, по одному — в Москве, Московской области, Нижегородской области и ДНР.

Председатель комитета по транспорту и связи Псковской области Борис Елкин предложил увеличить на железнодорожном вокзале Пскова количество постов, проводящих термометрию. «Ежедневно на «Ласточке» прибывает 50-60 человек, а в выходные - 120-130 человек, поезд «Москва - Псков» – порядка 50-80 человек. У всех пассажиров измеряют температуру, но пост, где проводится термометрия, является единственным. Это приводит к скоплению людей», - пояснил он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал предложение Бориса Елкина.