Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Двух больных коронавирусом выявили на границе с Эстонией, одного — на вокзале в Пскове

22 мая 2020 года, 14:45

На границе с Эстонией в Псковской области выявили двух заражённых коронавирусом. Они находились в составе группы из пяти человек, которые вернулись из-за границы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также заражённым оказался один из пассажиров поезда Санкт-Петербург — Псков. У прибывшего выявили температуру, вызвали Скорую помощь.

Александр Нестерук добавил, что случаи завоза коронавируса в Псковскую область фиксируются еженедельно. На данный момент их 67: 49 заражённых — это строители из Киргизии, 14 человек заболели в Санкт-Петербурге, два -в Ленинградской области, по одному — в Москве, Московской области, Нижегородской области и ДНР.

Председатель комитета по транспорту и связи Псковской области Борис Елкин предложил увеличить на железнодорожном вокзале Пскова количество постов, проводящих термометрию. «Ежедневно на «Ласточке» прибывает 50-60 человек, а в выходные - 120-130 человек, поезд «Москва - Псков» – порядка 50-80 человек. У всех пассажиров измеряют температуру, но пост, где проводится термометрия, является единственным. Это приводит к скоплению людей», - пояснил он.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал предложение Бориса Елкина.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

День славянской письменности и культуры пройдет 24 мая онлайн
Реконструкция Детской музыкальной школы Римского-Корсакова завершается в Пскове
Лучшие псковские спектакли выйдут на видео
На самоизоляции режиссёр Дмитрий Месхиев бросил курить
В следующем году завершать отопительный сезон в Псковской области будут поэтапно
Убийство семилетней давности расследуют в Псковском районе
Коронавирус подтверждён у семи сотрудников псковского Дома советов
130 тысяч жителей Псковской области привьют от пневмококковой инфекции
Временной регламент на прогулки могут отменить в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Двух больных коронавирусом выявили на границе с Эстонией, одного — на вокзале в Пскове
Коронавирус подтверждён у семи сотрудников псковского Дома советов
Огонь, вода и коронавирус
Пандемия стала испытанием для всей системы управления Псковской области в целом и для губернатора региона лично
130 тысяч жителей Псковской области привьют от пневмококковой инфекции

Посмотреть весь сюжет

«Свободная ниша!»

Общество
21 мая 15:23

«Свободная ниша!»

Региональные власти хотят, чтобы создавать социальные НКО было также просто, как готовить бургеры в ресторане быстрого питания
Деньги на самоизоляцию

Общество / Семья
21 мая 13:46

Деньги на самоизоляцию

Как изменилась структура семейных расходов за последние месяцы
Холодно/горячо

Общество
20 мая 09:24

Холодно/горячо

Псковичи разошлись во мнениях: нужно ли снова включать отопление?