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Общество / Здоровье

Коронавирус подтверждён у семи сотрудников псковского Дома советов

22 мая 2020 года, 14:25

 Коронавирус подтверждён у семи сотрудников Дома советов, где располагаются администрация Псковской области и Псковское областное Собрание. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что в здании во время рабочего дня проводится дезинфекция, 21 мая было организовано тестирование сотрудников на коронавирус.

Михаил Ведерников отметил, что в условиях коронавируса государственные и муниципальные служащие остаются на своих рабочих местах и находятся в зоне риска. «В отличие от врачей, это конечно не подвиг, но, тем не менее, это тоже не простые условия работы, вызванные жесткими внешними обстоятельствами», - сказал губернатор.

Он предупредил глав районов, что в сложившейся ситуации не примет ни от одного из них заявление на отпуск. «Бросать оружие на передовой и уезжать в тыл во время боя недопустимо для командира» - заявил Михаил Ведерников.

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