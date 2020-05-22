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Общество / Здоровье

130 тысяч жителей Псковской области привьют от пневмококковой инфекции

22 мая 2020 года, 13:52

Около 130 тысяч жителей Псковской области привью от пневмококковой инфекции. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

130 тысяч жителей Псковской области привьют от пневмококковой инфекции

Дарья Хваткова

«Мы пришли к мнению, что такая мера может помочь защитить от коронавируса население из группы риска», - пояснил губернатор Михаил Ведерников. Он поручил до 1 июня разработать алгоритм безопасной и оперативной вакцинации населения.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко также подчеркнула актуальность вакцинации. «Большой процент внебольничной пневмонии - это пневмококковая пневмония. Она очень опасна, особенно у пациентов старшего возраста», - отметила Марина Гаращенко.

На проведение вакцинации потребуется 17 млн рублей.

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