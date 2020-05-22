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Общество / Здоровье

Временной регламент на прогулки могут отменить в Псковской области

22 мая 2020 года, 13:09

В Псковской области могут быть сняты временные ограничения на прогулки. Об этом с заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом 22 мая передаёт корреспондент «Псковской правды».

Как подчеркнул губернатор Михаил Ведерников, в случае отмены временного регламента жителям нужно будет по-прежнему соблюдать санитарно-эпидемические нормы, в том числе, социальную дистанцию.

«Если такое решение будет принято, к нему нужно будет относиться как к авансу, максимально соблюдать все нормы», - заявил глава региона.

При этом он отметил, что если это послабление приведёт к тому, что на улицы массово выйдут люди, не будет соблюдаться масочный режим, то в течение часа ограничения введут вновь.

Также глава региона обратил внимание на то, что следует ответственно относиться к проведению богослужений на прихрамовых территориях, которые разрешены с 21 мая. Он сообщил, что по итогам вчерашнего дня в Псковской митрополии никаких нарушений не было, и священники, и прихожане соблюдали все предписанные меры. В Великолукской епархии службы не прошли из-за сильного дождя.

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