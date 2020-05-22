Губернатор: Псковская область не готова к снятию ограничений

«Псковская область не готова перейти к снятию ограничений», - заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 22 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор пояснил, что для перехода к первому этапу снятия ограничительных мер регион сейчас не соответствует одному из трёх критериев, которые определены Роспотребнадзором.

Он обратил внимание на то, что постепенное снижение числа заболевших прервалось резким приростом. «О себе дают знать майские праздники», - пояснил глава региона.

Главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук также подчеркнул, что ситуация в последние дни усугубляется и о какой-то тенденции к снижению заболеваемости речи не идёт.