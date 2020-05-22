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Общество / Здоровье

Инфекционную больницу на юге Псковской области построят до конца года

22 мая 2020 года, 11:53

До конца года планируется построить здание для филиала Псковской областной инфекционной больницы в Новосокольниках. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Инфекционную больницу на юге Псковской области построят до конца года

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

При этом глава региона отметил, что возможно, медицинское учреждение разместится не в здании бывшей железнодорожной больнице. «После долгих консультаций с федеральными коллегами мы начали рассматривать возможность строительства нового современного модульного здания по примеру других регионов. Это надёжный вариант, который полностью соответствует всем существующим требованиям, но нужно проработать все детали», - пояснил Михаил Ведерников. Он добавил, что окончательное решение будет принято к 25 мая.

Губернатор заверил, что в любом случае здание железнодорожной больницы в Новосокольниках будет использовано в общей структуре инфекционной больницы. Там может быть размещён обсерватор или общежитие квартирного типа для медиков.

Михаил Ведерников подчеркнул, что регион долго доказывал необходимость модернизации учреждений инфекционного профиля и в итоге проект поддержал президент России Владимир Путин. «Поэтому на нас лежит особая ответственность в вопросе обеспечения качества работ», - заключил он. 

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