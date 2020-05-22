Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Ещё один сотрудник администрации Псковской области заболел коронавирусом

22 мая 2020 года, 10:30

Коронавирусом заболел ещё один сотрудник администрации Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Ранее заболевание выявили у четырёх сотрудников регионального комитета по социальной защите.

Кроме того, первый случай заражения подтвердил в Псковском областном Собрании.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты», - подчеркнул Михаил Ведерников.

На сегодняшний день в Псковской области выявлен 541 случай коронавируса. Выздоровели 185 человек, умерли 10. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

День славянской письменности и культуры пройдет 24 мая онлайн
Реконструкция Детской музыкальной школы Римского-Корсакова завершается в Пскове
Лучшие псковские спектакли выйдут на видео
На самоизоляции режиссёр Дмитрий Месхиев бросил курить
В следующем году завершать отопительный сезон в Псковской области будут поэтапно
Убийство семилетней давности расследуют в Псковском районе
Двух больных коронавирусом выявили на границе с Эстонией, одного — на вокзале в Пскове
Коронавирус подтверждён у семи сотрудников псковского Дома советов
130 тысяч жителей Псковской области привьют от пневмококковой инфекции

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Двух больных коронавирусом выявили на границе с Эстонией, одного — на вокзале в Пскове
Коронавирус подтверждён у семи сотрудников псковского Дома советов
Огонь, вода и коронавирус
Пандемия стала испытанием для всей системы управления Псковской области в целом и для губернатора региона лично
130 тысяч жителей Псковской области привьют от пневмококковой инфекции

Посмотреть весь сюжет

«Свободная ниша!»

Общество
21 мая 15:23

«Свободная ниша!»

Региональные власти хотят, чтобы создавать социальные НКО было также просто, как готовить бургеры в ресторане быстрого питания
Деньги на самоизоляцию

Общество / Семья
21 мая 13:46

Деньги на самоизоляцию

Как изменилась структура семейных расходов за последние месяцы
Холодно/горячо

Общество
20 мая 09:24

Холодно/горячо

Псковичи разошлись во мнениях: нужно ли снова включать отопление?