Ещё один сотрудник администрации Псковской области заболел коронавирусом

Коронавирусом заболел ещё один сотрудник администрации Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Ранее заболевание выявили у четырёх сотрудников регионального комитета по социальной защите.
Кроме того, первый случай заражения подтвердил в Псковском областном Собрании.
«Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты», - подчеркнул Михаил Ведерников.
На сегодняшний день в Псковской области выявлен 541 случай коронавируса. Выздоровели 185 человек, умерли 10.