Ещё один сотрудник администрации Псковской области заболел коронавирусом

Коронавирусом заболел ещё один сотрудник администрации Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Ранее заболевание выявили у четырёх сотрудников регионального комитета по социальной защите.

Кроме того, первый случай заражения подтвердил в Псковском областном Собрании.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты», - подчеркнул Михаил Ведерников.

На сегодняшний день в Псковской области выявлен 541 случай коронавируса. Выздоровели 185 человек, умерли 10.