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Общество / Семья

Многодетным в Псковской области дадут возможность большого выбора земельных участков

21 мая 2020 года, 20:08

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии 2 июня рассмотрят законопроект, который даст возможность многодетным семьям большого выбора бесплатного земельного участка. Проект внесен в региональный парламент губернатором Михаилом Ведерниковым. Предполагается, что инициатива позволит сократить очередь по предоставлению участков многодетным.

В случае принятия законопроекта многодетные семьи смогут подобрать землю под строительство на территории любого района области. За исключением четырех муниципалитетов: Пскова, Великих Лук, Псковского и Великолукского района. Здесь право на получение земельных участков имеют только многодетные, которые не менее года живут здесь, отметили в пресс-службе областного Собрания. Жители Пскова и Великих Лук также вправе претендовать на предоставление земли в Псковском и Великолукском районах соответственно.

В реестре граждан, имеющих право на однократное бесплатное предоставление земельного участка в собственность, состоит 4420 многодетных семей, из которых 1749 граждан – жители областной столицы. В собственность предоставлено 3046 земельных участков, в том числе в Пскове – 661. Таковы данные на 1 апреля 2020 года.

Законопроект направлен председателем Собрания для предварительного обсуждения в социальной комитет регионального парламента.

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