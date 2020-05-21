105 актов о некачественной дезинфекции подъездов составлены в Псковской области, 19 материалов направлены в суд, пишет Псковское агентство информации . Всего в регионе были проведены 145 проверок дезинфекции подъездов, сообщила председатель комитета по региональному контролю Татьяна Смирнова в эфире проекта ПАИ-live 21 мая.

Также она рассказала, что на «горячую линию» поступили 790 жалоб на некачественную обработку подъездов. При этом все звонки были из Пскова и Великих Лук. «Из районов не звонили, видимо, им удаётся координировать ситуацию», - отметила Татьяна Смирнова.

Гостья эфира добавила, что из общего числа обращения 400 поступили в первые недели после выхода указа губернатора, со второй половины апреля количество жалоб сократилось.