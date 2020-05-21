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Общество / Коммуналка

105 актов о некачественной дезинфекции подъездов составлены в Псковской области

21 мая 2020 года, 18:45

105 актов о некачественной дезинфекции подъездов составлены в Псковской области, 19 материалов направлены в суд, пишет Псковское агентство информации. Всего в регионе были проведены 145 проверок дезинфекции подъездов, сообщила председатель комитета по региональному контролю Татьяна Смирнова в эфире проекта ПАИ-live 21 мая.

105 актов о некачественной дезинфекции подъездов составлены в Псковской области

Дарья Хваткова

Также она рассказала, что на «горячую линию» поступили 790 жалоб на некачественную обработку подъездов. При этом все звонки были из Пскова и Великих Лук. «Из районов не звонили, видимо, им удаётся координировать ситуацию», - отметила Татьяна Смирнова.

Гостья эфира добавила, что из общего числа обращения 400 поступили в первые недели после выхода указа губернатора, со второй половины апреля количество жалоб сократилось.

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