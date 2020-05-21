Проработать механизм перевода лёгких пациентов с коронавирусом на амбулаторию поручил псковский губернатор

Проработать на случай увеличения числа тяжёлых пациентов механизм перевода больных с лёгкой формой коронавируса на лечение на дому поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с совещания главы региона с медиками 21 мая передаёт корреспондент «Псковской правды». При этом глава региона заметил, что на данном этапе целесообразно лечить всех пациентов в стационаре, поскольку коечный фонд это позволяет.

Главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рекомендовал продолжать стационарное лечение. По его словам, на амбулаторную форму переходят те регионы, которые исчерпали коечный фонд и не могут его расширить.

Александр Нестерук назвал правильным направлением открытие стационара для больных коронавирусом в лёгкой форме, которое планируется в Пскове, и посоветовал развернуть аналогичный в Великих Луках.

«Любому больному, у которого выявлен коронавирус, мы будем выносить постановление о госпитализации. Если он изъявляет желание остаться и продолжать лечение на дому, туда должен выйти врач, посмотреть его состояние, действительно ли у него заболевание протекает в легкой форме», - сказал главный санитарный врач региона.