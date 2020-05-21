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Общество / Здоровье

Губернатор: Занимаясь самолечением, псковичи с коронавирусом упускают время для результативной помощи

21 мая 2020 года, 16:47

Занимаясь самолечением дома, заболевшие коронавирусом упускают время, когда можно оказать результативную медицинскую помощь, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании и медиками 21 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он рассказал о молодом пациенте, который поступил в таком стоянии, что через 30 минут после госпитализации был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мужчина скончался.

«У нас есть проблема с тем, что больные поступают уже в тяжелом состоянии. Связанно это с тем, что, к сожалению, в Псковской области развито самолечение, плюс у нас регион с наиболее высокими показателями по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, заболеваний дыхательных путей», - сказал глава региона.

Гендиректор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто дал псковским медикам несколько рекомендаций по лечению больных с коронавирусом. Он посоветовал врачам как можно дольше не переводить пациентов на ИВЛ, поскольку уровень смертности тех, кто был подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, очень высок.

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