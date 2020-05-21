Аудитория районных газет увеличилась после объединения

После объединения районных газет удалось значительно увеличить охват аудитории, в том числе в социальных сетях. Появились новые формы работы с читателями, а районные материалы стали чаще появляться в областных периодических и электронных изданиях. Об этом рассказала сегодня, 21 мая, руководитель «Медиахолдинга Псковской области» Ирина Федорова во время рабочей встречи губернатора Михаила Ведерникова с редакторами муниципальных газет.

«8 апреля был ровно год работы объединенной редакции. Тогда было принято непростое, но правильное решение. Сейчас отдельные редакции бы переживали тяжелые времена, в том числе могли оказаться закрытыми. Но вместе мы переформатировались. Важно, что в газетах сохранился опытный костяк, но при этом редакции стали гибче, что позволяет соответствовать современным вызовам», — приводит слова губернатора пресс-служба областной администрации.

Михаил Ведерников также добавил, что главной задачей объединения стало создание комфортных условий работы для журналистов.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы муниципалитетов. Они касались сфер спорта, ЖКХ, здравоохранения, ситуации с противодействием распространению COVID-19. По ряду вопросов губернатор дал оперативные поручения.

