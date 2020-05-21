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Общество

В регионе появится звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области»

21 мая 2020 года, 16:16

В регионе появится звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области». С такой инициативой выступил губернатор Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба областной администрации. Законопроект уже внесен на рассмотрение депутатов. Об этом рассказал сам Михаил Ведерников, сегодня, 21 мая, на встрече с редакторами муниципальных газет, которая прошла в режиме видеоконференции.

«Очень рассчитываю, что до конца года у нас уже будут первые лауреаты, которые в дополнение получат денежное вознаграждение», - отметил губернатор.

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