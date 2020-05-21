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Общество / Здоровье

Ещё один больной коронавирусом выявлен в Псковской областной больнице

21 мая 2020 года, 15:45

В Псковской областной больнице выявлен второй случай заражения коронавирусом. На этот раз заболевшего обнаружили в неврологическом отделении, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на совещании с медиками 21 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Марины Гаращенко, всего в регионе были зафиксированы 7 очагов коронавируса, среди них есть уже затухающие.

Также в области продолжают работать обсерваторы. Председатель комитета по здравоохранению подчеркнула, что работа по их развёртыванию в районах будет продолжена.

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