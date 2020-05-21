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Общество / Здоровье

Ведерников: Динамический рост числа выздоровевших от корорнавируса продолжается

21 мая 2020 года, 15:10

Динамический рост числа выздоровевших от коронавируса продолжается в Псковской области. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на еженедельном совещании с медиками 21 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды». Глава региона подчеркнул, что сохраняется пропорция — вылечились треть от числа всех заражённых, - более 170 человек.

«На этой неделе снижение динамики появления новых случаев прервалось резким скачком, зафиксирован суточный антирекорд — сразу плюс 34 случая», - отметил губернатор. По его словам, в сложившейся ситуации актуальность получила организация лечения пациентов с легкими формами инфекции на дому. При этом Михаил Ведерников заметил, что коечный фонд до сих пор позволяет проводить лечение всех заражённых коронавирусом в стационаре.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко проинформировала, что сейчас готовы 630 коек для больных коронавирусом и их наполняемость высокая. На следующей неделе планируется переходить к перепрофилированию под COVID–центр Псковской межрайонной больницы.

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